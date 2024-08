"Eine Nachricht hat er mir nicht geschickt": Marco Reus freut sich auf Duelle gegen Lionel Messi

Reus' Wechsel zu Los Angeles Galaxy in die Major League Soccer (MLS) ist seit Donnerstagabend offiziell. Für den früheren Nationalspieler sei es nun "schön, in der Liga nochmal gegen Messi zu spielen. Ich hatte zwei, drei Mal das Vergnügen, sowohl mit dem Klub als auch der Nationalmannschaft".

Messi spielt seit 2023 für Inter Miami in der MLS, und Reus sieht in der Transfer-Strategie der Amerikaner einen wirkungsvollen Ansatz: Immer wieder wechseln namhafte Profis aus Europa in die Staaten.

"Ich glaube, jeder gute Spieler, der in die MLS kommt, tut der Liga gut", sagte der langjährige Dortmunder, "einfach für die Aufmerksamkeit, damit die Leute den Sport nochmal besser kennenlernen, da es hier nicht die Sportart Nummer eins ist."