"Wie 95 Prozent aller Spieler": Toni Kroos' Beobachtung bei Lionel Messi und Cristiano Ronaldo

Messi gewann achtmal den Ballon d'Or, Ronaldo fünfmal. Kroos blieb diese Auszeichnung trotz insgesamt sechs Champions-League-Triumphen verwehrt. "Das ist kein Titel, nach dem ich gestrebt habe. Was aber nichts damit zu tun hat, dass ich ihn nie gewonnen habe. Das Profil der Weltfußballer war immer ähnlich. Aber es entsprach nicht meinem Profil", sagte Kroos. "Es waren aber oft Weltfußballer in meiner Mannschaft: Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Karim Benzema. Ich habe also geholfen, sie zu machen. Wären wir Europameister geworden, hätte es eine Chance gegeben."

Nach seinem Abschied von Real spielte Kroos bei der EM sein letztes Turnier. Die Entscheidung zum Karriereende sei in vielen Monaten und nach vielen Gesprächen gereift: "Bei mir war es nicht so, dass ich morgens wach wurde und sagte: 'Jetzt ist Schluss.' Meine Frau und ich haben über Wochen und Monate über das Thema gesprochen, hin und her abgewogen, sodass wir beide schon selbst davon genervt waren, weil es keine Entscheidung gab. Aber die zu treffen war schwer. Ich hatte mir schon ein paar Jahre zuvor vorgenommen, dass ich die Entscheidung über mein Karriereende allein und aus freien Stücken treffen möchte."