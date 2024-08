Völlig kuriose Nummer! Spieler fliegt in Peru mit Rot vom Platz - weil er an der Eckfahne pinkelte

Awajuns Spieler Sebastián Muñoz schien wohl dringend auf die Toilette zu müssen. Allerdings stand er bereit zur Ausführung eines Eckballs. Da die Partie beim Stand von 0:0 in der 72. Spielminute zuvor unterbrochen war, um einen im Tor von Cantorcillo liegenden Spieler zu versorgen, nutzte Muñoz die Spielpause und erleichterte sich hinter der Eckfahne an einer Mauer, die an das Spielfeld grenzte.

Ein Spieler von Cantorcillo sah, wie Muñoz pinkelte und zeigte dies beim Schiedsrichter an. Der Unparteiische machte daraufhin kurzen Prozess und zückte wegen Unsportlichkeit die Rote Karte - zum völligen Unverständnis des Übeltäters. Am Ende blieb es beim 0:0, das Rückspiel wird Muñoz aber verpassen.

Das entsprechende Video der Szene wurde daraufhin zum viralen Hit, viele internationale Medien berichteten darüber. Die argentinische Zeitung Olé sowie das spanische Sportblatt Marca gehörten beispielsweise dazu.

Das weckt Erinnerungen an Torwart Jens Lehmann, der im Jahr 2009 im Champions-League-Duell gegen den rumänischen Klub Unirea Urziceni als Spieler des VfB Stuttgart hinter die Werbebande urinierte. Damals bekam der Schiedsrichter die Aktion nicht mit, so dass es für den heute 54-Jährigen auch keinen Platzverweis gab.