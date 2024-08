Vinicius Junior von Real Madrid nach Saudi-Arabien? Das sagt Carlo Ancelotti

"Da gibt es überhaupt nichts", betonte Ancelotti, als er auf einer Pressekonferenz am Dienstag nach dem Werben um Vinicius Junior gefragt wurde. "Es ist nur Spekulation, mehr nicht."

Diese Spekulation beeinflusse den brasilianischen Nationalspieler "natürlich nicht", so Ancelotti weiter. "Er ist hier, er will hier sein. Er will sein Bestes geben und Real Madrid helfen."

SPOX kann einen Bericht von The Athletic bestätigen, wonach Al-Ahli an einem milliardenschweren Projekt arbeitet, um Vinicius Junior nach Saudi-Arabien zu locken.

Nach Informationen von SPOX hat es zwischen dem Management des Brasilianers und Al-Ahli bereits erste Gespräche gegeben.