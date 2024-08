"Für die Ewigkeit bestimmt": UEFA verleiht Cristiano Ronaldo einen "besonderen Award"

Ronaldo hat sich in sieben Spielzeiten die Torjägerkrone der Königsklasse gesichert und ist mit insgesamt 140 Champions-League-Toren in 183 Einsätzen der Rekordtorschütze des Wettbewerbs.

Der Vorsprung des 39-Jährigen, der seit Anfang 2023 bei Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt, auf Verfolger Lionel Messi beträgt elf Tore.

Die UEFA kündigte nun an, dass Ronaldo diese Woche in Monaco für seine Errungenschaften einen "besonderen Award" erhalten wird.

"Cristiano Ronaldo ist einer der hellsten Sterne in der Geschichte der Champions League", betonte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in einem Statement. "Seine außergewöhnlichen Torrekorde in diesem Wettbewerb scheinen für die Ewigkeit bestimmt zu sein und stellen für künftige Generationen eine riesige Herausforderung dar."