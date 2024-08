Transfermarkt: Wie lange haben die Transferfenster in der Bundesliga, Premier League und Co. noch geöffnet und warum schließen sie nicht gleichzeitig?

Was die Top-5-Ligen Europas betrifft - damit sind die deutsche Bundesliga, die französische Ligue 1, die italienische Serie A, die spanische LaLiga und die englische Premier League gemeint -, sind sie alle bis zum 30. August noch geöffnet. Während in Deutschland und Italien die Frist um 20 Uhr endet, dürfen in England, Frankreich und Spanien noch bis Mitternacht Transfers getätigt werden.

Doch auch nach dem 30. August können Spieler abgegeben werden, allerdings nur in Ligen, die noch offene Transferfenster haben: unter anderem die Eredivisie in den Niederlanden oder die portugiesische Primeira Liga, die beide bis 2. September geöffnet haben. In Österreich ist das Transferfenster sogar bis 5. September offen, in der Türkei bis 13. September. Vereinslose Spieler können auch nach der offiziellen Transferperiode verpflichtet werden.

Der Weltverband FIFA gibt den nationalen Verbänden eine Begrenzung von 12 Wochen für das Sommertransferfenster vor. Die nationalen Verbände dürfen dabei die Öffnung und Schließung autonom für sich entscheiden.