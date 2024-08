"Ich bringe Lionel Messi mit": Tom Brady lässt einen Drittligisten träumen

"Ich bringe Lionel Messi mit zurück nach Birmingham", kommentierte Brady einen Instagram-Post von Inter-Miami-Besitzer David Beckham. Darauf ist Brady Arm in Arm mit Messi und eben Beckham zu sehen.

"Sorry, David Beckham", fügte Brady an, der seine NFL-Karriere 2023 beendet hatte. Der 47-Jährige war am vergangenen Wochenende bei Miamis 2:0-Sieg im MLS-Spiel gegen Cincinnati zu Gast. Dabei traf er auf der Tribüne auf Messi, der Miami verletzungsbedingt seit Wochen fehlt.

Dass sich der 37-jährige Argentinier tatsächlich Birmingham anschließt, ist natürlich vollkommen utopisch. Aktuell steht Messi noch bis Ende 2025 bei Miami unter Vertrag. Wie es danach weiter geht, ist offen.