"Wir haben alle Angst vor dem Tag": Todkranker Sven-Göran Eriksson verabschiedet sich

"Ich hatte ein gutes Leben", sagte Eriksson laut übereinstimmenden Medienberichten in einer Prime-Video-Dokumentation über sein Leben und Wirken als Coach: "Ich glaube, wir haben alle Angst vor dem Tag, an dem wir sterben. Aber das Leben besteht auch aus dem Tod. Man muss lernen, ihn als das zu akzeptieren, was er ist."

Der Schwede hatte im Januar 2024 bekanntgegeben, unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt zu sein. Die Diagnose bekam er bereits im Frühjahr 2023.

"Ich hoffe, ihr werdet mich als einen positiven Menschen in Erinnerung behalten, der versucht hat, alles zu tun, was er tun konnte. Bedauert nichts, lächelt. Danke an alle, Trainer, Spieler, Zuschauer - es war fantastisch. Passt auf euch auf und kümmert euch um euer Leben. Und lebt es. Macht's gut", so Eriksson weiter.