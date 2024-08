"Er hat magischer Fußball gespielt": Thomas Müller spricht über Lionel Messi und Cristiano Ronaldo

Auf die Frage, welcher Spieler ihn in seiner bisherigen Karriere am meisten begeisterte, holte Müller im Interview mit dem kicker zunächst aus: "In meiner Generation geht es bei den Spielern, die den Ballon d'Or gewinnen, auch um Magie. Für diese Spieler geht man ins Stadion, weil die etwas können, was andere nicht können. Diese Spieler haben einen Zirkuscharakter, den Wow-Effekt."

Daraufhin führte der Offensivspieler des FC Bayern München aus: "Für mich persönlich wäre es Lionel Messi, weil er in meinen Augen magischer Fußball gespielt hat als Cristiano Ronaldo."