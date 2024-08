Ronaldinho-Sohn verlässt FC Barcelona - und geht in Englands zweite Liga

Mendes blieb damit nur ein Jahr beim FC Barcelona. Er unterschrieb bei den Katalanen im Sommer 2023 und sollte in der U19 zum Einsatz kommen, nachdem er ein Probetraining erfolgreich absolviert hatte, das ihm sein Vater Ronaldinho verschafft hatte.

Zuvor hatte Mendes vier Jahre lang in der Jugendabteilung von Cruzeiro gekickt und sich dort den Ruf als vielversprechendes Talent erarbeitet. In Spanien konnte er allerdings nicht derart überzeugen, dass er zu einem Einsatz in Barças erster Mannschaft kam. Als sein Einjahresvertrag nun auslief, konnten sich beide Seiten nicht über eine Verlängerung der Zusammenarbeit einigen.

Burnley siegte zum Auftakt in der Championship mit 4:1 gegen Luton. Am Samstag geht es gegen Cardiff City weiter - und bereits in diesem Spiel könnte Mendes sein Debüt geben.