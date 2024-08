Nations League: Start, Spielplan, Termine, Zeitplan, Gruppen, Modus, Teams, Deutschland, Übertragung im Free-TV und Livestream

© getty

Nations League: Modus

Grundsätzlich sollen in der Nations League alle teilnehmenden Nationen im Zwei-Jahres-Rhythmus gegeneinander antreten, aufgeteilt in vier verschiedene Ligen (A-D) mit jeweils vier Gruppen (die unterste Liga hat lediglich zwei Gruppen). Dabei können die Nationen auch auf- und absteigen - die unten aufgeführten Ligen basieren auf den Ergebnissen der Saison 2022/23.

Am Ende der Gruppenphase, in der Hin- und Rückspiele absolviert werden, ist die Saison für manche Nationen schon vorbei. Die Gruppenersten der untersten drei Ligen haben den Aufstieg für die kommende Spielzeit sicher, die Gruppenletzten der obersten drei Ligen müssen eine Liga runter. Für alle anderen Teams geht es noch ein bisschen weiter.

In Liga A qualifizieren sich die besten beiden Mannschaften nämlich für das Viertelfinale, wo - erneut in Hin- und Rückspielen - um den Einzug in das Final Four gekämpft wird. Dort wird dann in K.o.-Spielen der Nachfolger des amtierenden Titelverteidigers Spanien gesucht.

Parallel zu dieser Endrunde finden Relegationspartien statt, in denen weitere Auf- und Absteiger gesucht werden - und zwar wie folgt: Die Gruppendritten der Ligen A bzw. B treten gegen die Gruppenzweiten der Ligen B bzw. C an. Weil es in Liga D nur zwei und nicht vier Gruppen gibt - und demnach auch nur zwei Gruppenletzte aus Liga C absteigen können -, findet die Relegation hier zwischen den zwei besten Gruppenvierten von Liga C und den beiden Gruppenzweiten der Liga D statt.