"Sie müssen Verletzungen vortäuschen": Jose Mourinho mit merkwürdiger Forderung an Spieler von Fenerbahce

Nach der Punkteteilung forderte Mourinho, dass sein Team ab sofort ähnlich "dreckig" für die Siege spielen solle wie die Konkurrenz in der Süper Lig. "Wir sind zu naiv oder zu romantisch in einer Liga, die nicht romantisch ist. Ich sage immer in der Halbzeit, wenn wir führen, dass wir nichts mehr passieren lassen dürfen. Dieser Anti-Fußball wird in anderen Ländern 'clever' genannt. Ich denke, meine Spieler müssen auch mal clever sein. Sie müssen das machen, was die anderen auch machen: Sie müssen Zeit schinden. Sie müssen sich hinlegen. Sie müssen das Spiel unterbrechen. Sie müssen Verletzungen vortäuschen. Sie müssen einfach das machen, was jedes andere Team auch macht", sagte er.

Mourinho hat auf fast jeder seiner Trainer-Stationen etwas gewonnen, nur bei Tottenham in der Premier League nicht. Bei Fenerbahce hat er für zwei Jahre unterschrieben und will mit dem Klub endlich wieder Meister werden. In der Champions-League-Qualifikation scheiterten die Kanarienvögel allerdings schon an OSC Lille.