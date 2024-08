"Er weiß nichts über Fußball": Früherer Nationalspieler macht sich über Endrick lustig

Da Charlton seine große Zeit als Profi in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren hatte, konnte Neto auch dieses Aussage Endricks nicht ernst nehmen. "Er versucht, lustig zu sein, nennt einfach Bobby Charlton. Er weiß wahrscheinlich nicht einmal, wer Bobby Charlton ist und denkt, es sei eine Zigarettenmarke oder so etwas", so Neto, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für Corinthians spielte und zwischen 1988 und 1993 insgesamt 15 Länderspiele für Brasilien absolvierte.

Real hat für Endrick 47,5 Millionen Euro an Palmeiras überwiesen.

Der brasilianische Nationalspieler könnte am Mittwoch im UEFA Super Cup gegen Atalanta Bergamo sein Pflichtspieldebüt für die Königlichen feiern. Am Sonntag startet für Real dann die neue Saison in LaLiga mit einem Auswärtsspiel bei RCD Mallorca.