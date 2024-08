Mats Hummels soll neuen Klub gewählt haben: Unterschrift steht kurz bevor

© (C)GettyImages

Über Hummels' neuen Verein war in den vergangenen Wochen viel spekuliert worden. Unter anderem wurden dabei auch Real Madrid, der FC Sevilla, RCD Mallorca, der FC Bologna oder Brighton & Hove Albion als Interessenten gehandelt.

Sollte sich Hummels tatsächlich Real Sociedad anschließen, könnte er theoretisch schon im LaLiga-Spiel gegen Alaves am Mittwoch sein Debüt für die Spanier feiern. Realistischer wäre jedoch, dass es bis zur Premiere noch etwas länger dauert, möglicherweise in der Partie bei Getafe am kommenden Sonntag.

Der Start in die neue Saison verlief für Real Sociedad indes enttäuschend. Am 1. Spieltag kassierten die Basken eine 1:2-Heimniederlage gegen Rayo Vallecano.