Conference League, Auslosung: Heidenheim bekommt es mit dem FC Chelsea zu tun

Die lukrativen Duelle sind der Lohn für den historischen Erfolg des 1. FC Heidenheim, der sich am Donnerstag ein 3:2 (1:0) im Play-off-Rückspiel gegen BK Häcken erkämpft hatte - und damit auch Trainer Schmidt verzückte. "Das ist unglaublich", sagte der Coach: "Es ist ein sensationeller Moment, dass wir das geschafft haben, weiter dabei zu sein."

Auch Vereinsboss Holger Sanwald, der den Klub aus der Landesliga erst in die Bundesliga und jetzt auf Anhieb auf Europas große Fußball-Bühne geführt hat, war überwältigt. Für ihn ging ein Traum in Erfüllung, den er kaum greifen konnte. "Bei der Auslosung in Monaco dabei zu sein, ist unvorstellbar. Ich bin unheimlich stolz. Das ist etwas ganz Großes für unseren Verein", sagte Sanwald im SWR strahlend. Sanwald selbst war im feinen Anzug vor Ort - und lächelte, als der FCH dem FC Chelsea zugeteilt worden war.

Am 3. Oktober startet die Ligaphase für Heidenheim, das schon jetzt rund vier Millionen Euro an UEFA-Prämien sicher hat. Sechs Spiele hat der Bundesligist nun mindestens mehr. Die zusätzliche Belastung sieht Schmidt aber gelassen. "Es kommen ein paar englische Wochen dazu, wir werden das auf mehrere Schultern verteilen", sagte er. Schon gegen Häcken hatte er fleißig rotiert. Klar sei aber auch, so der 50-Jährige, "dass wir kaum durchschnaufen können".