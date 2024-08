Bundesliga und Champions League in Österreich live sehen: Wer zeigt / überträgt die Top-Wettbewerbe im österreichischen Fernsehen?

© getty

Champions League: Wo läuft die Königsklasse in Österreich im TV und Livestream?

In den vergangenen Jahren konntet Ihr in Sachen Champions League noch zu DAZN greifen, ab der Saison 2024/25 sieht das anders aus: Sky besitzt die Exklusivrechte an der Königsklasse und strahlt fast alle Spiele exklusiv im Pay-TV und Livestream aus.

Und die Ausnahme sieht wie folgt aus: Ein ausgewähltes Mittwochduell pro Spieltag wird vom Streamingdienst Canal+ gezeigt. Auch dieser ist mit Kosten verbunden.

Die Champions League im TV und Livestream: Übertragung in Österreich