Austria Klagenfurt vs. Sturm Graz heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

Da die Übertragungsrechte beim Pay-TV-Sender Sky liegen, läuft Austria Klagenfurt vs. Sturm Graz heute nicht im Free-TV. Live übertragen wird das von Guido Friedrich kommentierte Spiel dagegen ab 16.45 Uhr auf Sky Sport Austria 2 (HD). Auf Sky Sport Austria 1 (HD) seht ihr Klagenfurt vs. Sturm Graz in Konferenz mit der ebenfalls um 17 Uhr beginnenden Begegnung Grazer AK vs. BW Linz.

Für die Übertragung von Austria Klagenfurt vs. Sturm Graz im Livestream wird ein kostenpflichtiger Zugang zu Sky X benötigt.