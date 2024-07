Transfers: Konkretes Angebot für James Rodríguez - Chelsea nimmt Keeper ins Visier

© getty

Mats Hummels

Die Zukunft von Mats Hummels ist nach wie vor nicht entschieden. Wie nun Sky Italia erfahren haben will, ist aber klar, was der Deutsche auf keinen Fall will. So habe er Angebote von Ajax und Bayer Leverkusen abgelehnt.

Ein Grund dafür: Der 35-Jährige wolle einem möglichen Duell mit Borussia Dortmund aus dem Weg gehen. Auch Saudi-Arabien sei für den Innenverteidiger keine Option.

Die heißeste Spur führe immer noch nach Bologna. Zwischen den beiden Parteien bestehe "Dauerkontakt". Eine schnelle Einigung sei dennoch nicht in Sicht.

Auch der RCD Mallorca und der FC Sevilla sollen weiterhin Interesse am Weltmeister von 2014 haben. Hummels ist seit diesem Sommer vereinslos, weil sein Vertrag in Dortmund auslief.