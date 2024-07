"Die letzten Schlachten": Lionel Messi trifft - Argentinien im Finale der Copa America

Der Gegner im Endspiel am Sonntag in Miami wird in der Nacht zum Donnerstag zwischen Brasilien-Bezwinger Uruguay und Kolumbien, das vor der Selecao Gruppensieger geworden war, ermittelt. Argentinien und Uruguay sind mit je 15 Titeln Rekordsieger.

"Wahnsinn, was diese Gruppe leistet", stieß Messi nach Schlusspfiff hervor und ergänzte dann ruhiger: "Es ist nicht einfach, wieder in einem Finale zu stehen. Und wir haben es wieder geschafft. Ich genieße es wirklich. Zusammen mit (Nicolas) Otamendi und (Angel, d. Red.) Di Maria sind es die letzten Schlachten."