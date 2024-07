Harsche Kritik an Ousmane Dembélé und Kylian Mbappé: Ex-Argentinien-Coach teilt gegen Frankreich aus

Jorge Sampaoli, Argentiniens Ex-Nationaltrainer, der unter anderem auch schon für Chile, Sevilla und Marseille verantwortlich war, hat gegen Ousmane Dembélé und Frankreichs Nationalteam ausgeteilt.

Seine Aussagen dürften die Spannungen zwischen Frankreich und Argentinien auf der Fußball-Ebene weiter verschärfen, die nach dem Copa-Gewinn der Albiceleste durch ein anschließend gefilmtes Feier-Video entstanden sind.

Sampaoli nahm im Interview mit dem französischen Magazin So Foot zunächst Dembélé auseinander, als er auf die gerade zurückliegende EM angesprochen wurde: "Wenn alles drunter und drüber bei ihm geht, sind die Mitspieler nur Zuschauer, die zuschauen, wie seine Aktionen enden. Sie wissen, dass er wie ein Autist spielt: Er fängt die Aktion alleine an und beendet sie alleine. Er hat nicht die Fähigkeit, seine Teamkollegen glänzen zu lassen. Er weiß nur, wie er selbst glänzen kann. Mbappé ist auch ein wenig so", sagte er.

Anschließend kritisierte er Frankreichs Nationalteam, das im EM-Halbfinale mit 1:2 dem späteren Europameister Spanien unterlag. "Frankreich hat eine außergewöhnliche Mannschaft, aber sie müssen viel laufen. Wenn die Räume klein sind, finden sie trotz ihrer großen individuellen Fähigkeiten keine Lösung. Die Mannschaft verlässt sich auf die stabile Defensive und einen guten Tag der Offensivspieler. Das ist nicht meine Vorstellung von Fußball", meinte Sampaoli.