Zum Schnäppchenpreis: Juventus Turin will angeblich Bayern-Flirt Federico Chiesa loswerden

Demnach spielt der 26-jährige Italiener in den Planungen von Juves neuem Cheftrainer Thiago Motta keine Rolle. Die Alte Dame soll deshalb den Entschluss gefasst haben, Chiesa im Sommer abzugeben. Als Ablösesumme stehen rund 25 Millionen Euro im Raum.

In der Vergangenheit wurde der Offensivspieler immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. So berichtete Sky erst kürzlich, dass Chiesa auf der Shortlist des deutschen Rekordmeisters stehe. Auch wenn ein Interesse nicht wirklich konkret sei, wurde der Name des Italieners an der Säbener Straße zumindest ein ums andere Mal diskutiert.