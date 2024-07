"Möge Gott ihnen vergeben": Zoff um Ex-BVB-Profi Thomas Meunier eskaliert

"Ich habe den Verein nicht fünf Minuten vor dem Auslaufen der Ausstiegsklausel kontaktiert", schrieb Meunier bei X und beklagte sich über "unangemessene und beleidigende Kommentare", die es in der Presse gegeben habe.

"Ich überlege, rechtliche Schritte gegen die Lügner einzuleiten. Möge Gott ihnen vergeben", so der 32-jährige Belgier weiter.

Meunier, der Trabzonspor am 15. Juli mit Hilfe einer in seinem Vertrag verankerten Ausstiegsklausel nach nur einem halben Jahr verlassen hat, reagierte damit auf die in der vergangenen Woche von Trabzonspor-Präsident Ertugrul Dogan erhobenen Vorwürfe, die in der Türkei zu heftigen Diskussionen führten.