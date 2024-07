Würdigung von spanischer Zeitung: Deutscher brilliert bei Sieg gegen Manchester City

Kühn brachte Celtic gegen die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola in der 13. Minute in Führung, sorgte nach 36 Minuten dann auch für das Tor zum zwischenzeitlichen 2:1. Kurz vor der Halbzeitpause legte er schließlich mit einem traumhaften Außenristpass auch noch den Treffer zum 3:1 durch Kyogo Furuhashi auf.

"Er war in der ersten Halbzeit der Star", schrieb die spanische Zeitung As hinterher über Kühn. Kühn wurde nach seinem Gala-Auftritt in den ersten 45 Minuten zur Pause dann ausgewechselt. In Durchgang zwei sorgten Maximo Perrone und Erling Haaland zunächst dafür, dass City zum 3:3 ausgleichen konnte. Gut 20 Minuten vor dem Ende gelang Luis Palma aber noch der Siegtreffer für den schottischen Spitzenklub.

City war indes mit vielen Spielern aus der zweiten Reihe und nachrückenden Talenten angetreten. Mit Haaland, Jack Grealish, Kalvin Phillips oder Ederson standen aber auch einige namhafte Stars auf dem Rasen.