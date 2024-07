Soccer Champions Tour 2024: Termin, Zeitplan, Orte, Teams, Mannschaften, Übertragung im Free-TV und Livestream

Soccer Champions Tour 2024: Termin, Zeitplan, Orte, Teams, Mannschaften

Die Soccer Champions Tour 2024 geht vom 28. Juli bis zum 6. August über die Bühne. Mit Manchester City, AC Milan, dem FC Barcelona, Real Madrid und dem FC Chelsea duellieren sich im Rahmen des Events fünf europäische Topklubs.

Die Partien im Rahmen der Soccer Champions Tour 2024 werden alle in den USA ausgetragen, daher beginnen die jeweiligen Duelle auch am frühen morgen deutscher Zeit. Insgesamt sechs Partien stehen bis zum 6. August bei der Soccer Champions Tour 2024 an.