NFL-Star Patrick Mahomes sollte helfen: Cristiano Ronaldo verhandelte mit überraschendem Klub

Cristiano Ronaldo: Patrick Mahomes sollte Wechsel schmackhaft machen

Die Verhandlungen decken sich mit Informationen von The Athletic: Demnach hätte es der Klub mit der Verpflichtung von CR7 "ernst gemeint" und diesem in Verhandlungen unter anderem "Beteiligungen an internationalen Trikotverkäufen und potenziell Anteile am Klub selbst" angeboten. Ronaldo wäre damit in die Riege der Klubbesitzer aufgestiegen. Auch Mahomes hält Anteile an dem Klub.

Die Gespräche mit Sporting KC hätten dabei vor Lionel Messis Wechsel zu Inter Miami stattgefunden. Laut The Athletic stand Ronaldo in einem MLS-Ranking hinter dem Argentinier auf Rang zwei, was seinen potenziellen Mehrwert für die US-Liga angeht.