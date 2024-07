Mit drastischen Worten: Brasilien-Legende warnt vor falschem Umgang mit Neymar

In seinen 13 WM-Spielen gelangen Neymar bislang acht Treffer. Allerdings war er in der K.-o.-Phase des größten Turniers der Welt nur dreimal erfolgreich. Für Brasilien steht er bei 79 Treffern in 128 Länderspielen.

Seit 2023 steht Neymar bei Al-Hilal in Saudi-Arabien unter Vertrag. Dorthin wechselte er für eine Ablösesumme in Höhe von 90 Millionen Euro von Paris Saint-Germain.

Neymar befindet sich immer noch in der Reha, mit seiner Rückkehr auf den Platz wird in den kommenden Monaten gerechnet.

Brasilien hat in der WM-Quali mit sieben Punkten aus den ersten sechs Spielen große Probleme und könnte das Comeback des Superstars gut gebrauchen. Während es mit einem Einsatz in den Länderspielen im September wohl eng wird, dürfte Neymar im Oktober gegen Chile wieder mit dabei sein.