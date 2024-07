"Könnte ihn überzeugen": Torhüter-Ikone bringt Jürgen Klopp als neuen Trainer der USA ins Gespräch

"Wenn ich für den US-Fußball zuständig wäre, würde ich nach Spanien fliegen und Jürgen Klopp einen Besuch abstatten", schrieb Howard auf seinem X-Account. "Ich glaube, ich könnte ihn überzeugen, den Job als Nationaltrainer zu übernehmen."

Nach einem enttäuschenden Abschneiden bei der Copa América steht US-Coach Gregg Berhalter massiv in der Kritik. Die US-Amerikaner waren in Gruppe C hinter Uruguay und Panama nicht über den dritten Tabellenplatz hinausgekommen und hatten damit den Einzug in das Viertelfinale damit verpasst.

Die Verantwortung für den frühen K.o. sieht Howard jedoch nicht ausschließlich beim Trainer. "Gregg Berhalter wird die Schuld für diese Copa América bekommen. Aber ein Großteil der Schuld liegt bei den Spielern."