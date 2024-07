Inter Miami und MLS werden zelegt! Umgang mit Verletzung von Lionel Messi "totaler Pferdemist"

Messi hatte sich in Diensten der argentinischen Nationalmannschaft während des Endspiels um die Copa América gegen Kolumbien (1:0 n.V.) am Knöchel verletzt. Er trägt seitdem einen Spezialschuh und verpasste in der Nacht zum Donnerstag das All Star Game der MLS.

Weil es von Inter keine Informationen zur Schwere von Messis Verletzung und keine Bezifferung einer möglichen Ausfallzeit gibt, wetterte Gomez bei Futbol Américas: "Es ist totaler Pferdemist, dass Du keine Angabe dazu machst, was genau los ist und wie lange es noch dauert. Andere Mannschaften geben dir so etwas. Aber Inter Miami hüllt sich in Schweigen und das ist peinlich für die MLS."

Im US-Profisport, wie zum Beispiel in der American-Football-Liga NFL, ist es Pflicht, dass die Teams den Gesundheitszustand ihrer Spieler genau veröffentlichen. Dass dies in der MLS und besonders bei Messi anders gehandhabt wird, stößt dem 24-fachen Nationalspieler sauer auf.