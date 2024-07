Ihm wurde ein Schweinekopf mit Kugel in der Stirn geschickt! Ángel Di María packt über gescheiterten Wechsel aus

Ángel Di María packt über gescheiterten Wechsel aus

Dies trug sich im vergangenen März zu. Aufgrund der Drohungen hatte di María die Hoffnung aufgegeben, zu Central zurückzukehren. "Diese Monate waren schrecklich", blickte der 145-malige Nationalspieler zurück und ergänzte, dass "wir jede Nacht nur dasitzen und weinen konnten, weil wir nicht in der Lage waren, diesen Traum zu verwirklichen". Trotz der Drohungen soll di María laut eigener Aussage von Fans in Rosario kritisiert worden sein, weil er nicht in seine Heimat zurückkehrte.

"Diejenigen, die das nicht verstehen, können sich nicht eine Sekunde in mich hineinversetzen", sagte er dazu. "Denn es ist einfach, andere in den sozialen Medien zu beschimpfen, ohne sich in die Lage eines anderen zu versetzen."