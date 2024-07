"Werden ihn bald für uns spielen sehen": Ex-Junioren-Nationalspieler Diant Ramaj soll für den Kosovo auflaufen

Ramaj spielte in seiner Geburtsstadt Stuttgart sowohl für den VfB als auch für die Kickers. 2018 folgte der Wechsel nach Heidenheim, 2021 ging es zu Eintracht Frankfurt weiter.

Einen Stammplatz in der ersten Mannschaft konnte sich Ramaj weder in Heidenheim noch in Frankfurt erkämpfen. Nach nur zwei Bundesliga-Einsätzen bei den Hessen ging es für ihn 2023 für die stolze Ablösesumme von fünf Millionen Euro zu Ajax Amsterdam weiter.

In seiner ersten Saison bei Ajax eroberte sich Ramaj im Oktober einen Stammplatz. Er stand für den niederländischen Rekordmeister in der abgelaufenen Spielzeit in 31 Partien bei der ersten Mannschaft zwischen den Pfosten.

Dabei kassierte er 51 Gegentore und spielte nur fünfmal zu null. Sein Vertrag bei Ajax läuft noch bis 2028.