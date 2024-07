Eine Horrorverletzung stoppte ihn nicht! Der Aufstieg des Riccardo Calafiori

© getty

Riccardo Calafiori: Über Basel nach Bologna

Calafiori wollte die Roma eigentlich gar nicht verlassen, hatte aber das Gefühl, dass er damals keine andere Wahl hatte. "Ich habe unter Mourinho bei der Roma ein bisschen gespielt, aber ich wollte mehr spielen, also bin ich nach Genua gegangen, aber es lief nicht gut", sagte er vor kurzem. "Dort gab es auch keinen Platz für mich, also ging ich nach Basel."

Von dem Schritt in die Schweiz war er anfangs nicht vollends überzeugt, wie er zugibt. "Aber ich habe meine Meinung sofort geändert. Dort gibt es alles, was ein junger Spieler braucht, um sich zu entwickeln. Ich habe zum ersten Mal 30 Spiele gemacht, was mir geholfen hat, zu wachsen."

Als Heiko Vogel im Februar 2023 Alexander Frei als Baseler Trainer ablöste, bekam Calafiori dann auch mehr und mehr Einsatzzeit als Innenverteidiger. Zuvor hatte er meist auf der linken Seite gespielt.

Bologna beobachtete ihn mit großem Interesse und kaufte ihn am Ende seiner einzigen Saison in der Schweiz für nur vier Millionen Euro. Bolognas damaliger Trainer Thiago Motta war überzeugt, dass Calafiori die Art von vielseitigem Spieler ist, der in seiner 4-3-3-Formation herausragen könnte, wenn er dauerhaft im Abwehrzentrum eingesetzt würde.

Basel machte jedoch nicht denselben Fehler wie die Roma. Eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 40 Prozent wurde in den Vertrag aufgenommen, was bedeutet, dass die Schweizer einen ordentlichen Gewinn mit einem Spieler machen werden, der bereits die Aufmerksamkeit einiger der größten Klubs auf sich zog, bevor er sich einem breiteren Publikum mit herausragenden Leistungen für Italien bei der EM 2024 präsentierte.