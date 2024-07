Angeblicher Durchbruch im Poker um Riccardo Calafiori: Daran hängt der Transfer zum FC Arsenal noch

Calafiori machte bei der Europameisterschaft in Deutschland von sich reden, auch wenn Titelverteidiger Italien ein enttäuschendes Turnier spielte und nach lediglich einem mageren 2:1-Sieg über Albanien in der Vorrunde im Achtelfinale an der Schweiz scheiterte (0:2).

Innenverteidiger Calafiori begeisterte dennoch mit der Fülle seiner Fähigkeiten. Neben seinen defensiven Skills punktete der gebürtige Römer besonders mit seinen spielerischen Fähigkeiten im Spielaufbau und der Offensive.

Calafiori absolvierte in der vergangenen Saison 30 Ligaspiele für Bologna, in denen ihm zwei Tore und fünf Assists gelangen.

Die Rossoblu belegten hinter Meister Inter Mailand, der AC Milan, Juventus Turin und Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo den fünften Platz in der Serie A.

Für Italiens A-Nationalmannschaft war Calafiori bislang fünfmal im Einsatz.