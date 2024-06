Kompletter Absturz droht: Lizenzentzug für Traditionsklub

Spendensammlung bringt über eine Million Euro

Auch die Fans konnten den Niedergang der Schwarz-Gelben bisher nicht aufhalten. Mit einer Spendensammlung, bei der über eine Million Euro zusammenkamen, wollte die Anhängerschaft dem Klub aus der Misere helfen. Der Schuldenberg beträgt allerdings über 14,3 Millionen Euro. Zudem sollte das gesammelte Geld nur dann zum Einsatz kommen, wenn die Lizenz für die zweite Liga erteilt würde.

An der Berufung und einem weichen Fall in Liga zwei soll nun laut Reijntjes schnellstmöglich gearbeitet werden. Es sei ein "fantastischer Unternehmer" aus der Region gefunden worden, der "Sympathien für den Verein hat und die Vergangenheit" mit dem Klub aufarbeiten wolle.

"Hoffentlich erhalten wir dann in einigen Wochen eine gute Nachricht vom Genehmigungs- und Berufungsausschuss, und wir können endlich weitermachen", so Reijntjes in der Klub-Mitteilung.