EM-Testspiel: DFB-Gegner Schweiz gewinnt deutlich - zäher Countdown von Titelverteidiger Italien

Zäher EM-Countdown von Titelverteidiger Italien

Europameister Italien ist weniger als zwei Wochen vor Beginn seiner Mission Titelverteidigung bei der Endrunde in Deutschland noch nicht in Schwung gekommen. In ihrem vorletzten Testspiel am Dienstag in Bologna gegen EM-Teilnehmer Türkei erreichte die Squadra Azzurra lediglich eine torloses Remis, blieb aber durch die Nullnummer im laufenden Kalenderjahr nach zwei Erfolgen im Frühling weiterhin ungeschlagen. Die Türken hingegen sind nun in vier Spielen seit ihrem 3:2-Erfolg im vergangenen Herbst gegen die deutsche Nationalmannschaft sieglos.

Italien absolviert seine Generalprobe für die EM-Endrunde am Sonntag gegen Bosnien-Herzegowina. Die Türken, bei denen in Bologna der Hoffenheimer Bundesliga-Profi Ozan Kabak zur Anfangsformation gehörte und der Nürnberger Zweitliga-Spieler Can Uzun auf der Bank vergeblich auf einen Einsatz wartete, überprüfen einen Tag später im Duell zweier EM-Starter in Polen letztmals ihre Form.

Beim EM-Turnier trifft Italien in der Vorrunde auf Albanien (15. Juni), Spanien (20. Juni) und Kroatien (24. Juni). Für die Türkei beginnt die Endrunde am 18. Juni gegen Georgien, ehe in den weiteren Gruppenspielen auf das Ex-Team des ehemaligen U21-Nationalcoaches Stefan Kuntz die früheren Titelträger Portugal (22. Juni) und Tschechien (26. Juni) warten.