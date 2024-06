"Nicht verfügbar": FC Bayerns Mathys Tel doch nicht für Frankreich bei Olympia

Wie der französische Verband FFF am Dienstagabend mitteilte, stehen sechs Spieler um Tel und PSG-Jungstar Warren Zaire-Emery, die Auswahlcoach Thierry Henry am 3. Juni in sein vorläufiges Aufgebot berufen hatte, "nicht zur Verfügung". Genauere Angaben machte die FFF nicht.

Für Olympia besteht keine Freigabepflicht der Klubs, da das Turnier nicht zum offiziellen Kalender des Weltverbandes FIFA gehört. So fehlen auch französische Topstars wie die 2018er-Weltmeister Kylian Mbappé (ab 1. Juli bei Real Madrid) oder Antoine Griezmann (Atletico Madrid) im Aufgebot, obwohl sie mit ihrer Teilnahme geliebäugelt hatten.