"Untrainierbar": José Mourinho packt über Lionel Messi aus

Gegenüber TNT Sports verriet der langjährige Chelsea-Coach Mourinho: "Mein Lieblingsmoment in der Umkleidekabine? Einer war, als ich mir in der Halbzeitpause an der Stamford Bridge fast das Bein gebrochen habe. Ich wollte gegen den Massagetisch treten und habe etwas sehr Hartes erwischt. Ich hatte keine Schienbeinschoner an und hätte mir fast ein Bein gebrochen."

Mourinho weiter: "Ein Spieler, den ich nie unter Vertrag genommen, aber gerne trainiert hätte? In meiner Generation würde ich natürlich sagen: den Kleinen [Lionel Messi]. Der Kleine war zwar untrainierbar, aber ich muss sagen, dass er in unserer Generation der Beste war."