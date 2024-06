Saison 2024/25: Wann öffnet und schließt das Transferfenster im Sommer in den Topligen?

Dies ist unter anderem in der Türkei der Fall. Dort schließt das Transferfenster am 15. September.

In England (30. August), Italien (31. August) und Spanien (2. September) ist das Fenster früher beziehungsweise am selben Tag wie in Deutschland geschlossen.

Dafür hat das Fenster zumindest in England schon etwas früher geöffnet. Dort können die Klubs bereits ab dem 14. Juni aktiv werden.