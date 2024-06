Rückennummer 110! Warum Alisson bei Brasilien vs. Mexiko mit einem kuriosen Trikot spielte

Für Brasilien und Mexiko war es jeweils ein Test in Vorbereitung auf die Copa América 2024 in den USA, die am 20. Juni beginnt.

Die Brasilianer testen am 12. Juni noch einmal gegen Turniergastgeber USA. Für Alisson und Co. startet die Copa dann am 24. Juni mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Costa Rica. Die weiteren Gruppengegner der Selecao sind Paraguay und Kolumbien.

Mexiko startet indes am 22. Juni gegen Jamaika ins Turnier. Die Mexikaner treffen ansonsten in der Gruppenphase noch auf Venezuela und Ecuador.