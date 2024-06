Portugal-Trainer schwärmt von Cristiano Ronaldo: "Er wird zu einem kleinen Jungen"

© getty

Der Engländer schwärmte dann vom mehrfachen Weltfußballer: "Er hat diese tolle Fähigkeit, auf den Platz zu gehen und dann wird er wieder zu einem kleinen Jungen. Er hat dann genauso viel Spaß am Fußballspielen wie ein Sechs- oder Siebenjähriger. Sein ganzes Verhalten ändert sich, wenn er auf den Platz geht - und das ist eine tolle Sache. Das alles verbunden mit anderen Faktoren wie seiner Disziplin, seiner Geduld und seiner Bereitschaft, alles unterzuordnen: Diese Kombination macht ihn zu einem der besten Spieler der Welt, wenn nicht sogar zum Größten aller Zeiten."

Portugal startet mit dem Duell mit Tschechien am 18. Juni in die Europameisterschaft. Danach folgen für Ronaldo und Co. die Spiele gegen die Türkei (22. Juni) und Georgien (26. Juni).

Ob CR7 in der Startelf des Teams von Trainer Martínez steht, bleibt abzuwarten. Beim 3:0 bei der Generalprobe gegen Irland gehörte er in dieser Woche zur Anfangsformation der Portugiesen und traf doppelt.