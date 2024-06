"Meilenweit davon entfernt!" Kylian Mbappé für Trainer-Legende nicht auf einer Stufe mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo

Mbappé hat endlich seinen lang erwarteten Wechsel zu Real Madrid vollzogen. Los Blancos gaben den Wechsel des Franzosen am Montag bekannt. Ex-Premier-League-Coach Redknapp ist jedoch der Meinung, dass der 25-Jährige nicht mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi mithalten kann, die in den letzten 15 Jahren wahnsinnige Leistungen vollbracht haben.

"Mbappé ist extrem unbeständig. In einem Spiel kann er der beste Spieler auf dem Platz sein, im nächsten Spiel sieht man vielleicht gar nichts von ihm", erklärte Redknapp bei BetVictor. "Er ist ein großartiger Spieler, aber ich würde ihn trotzdem nicht mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo auf eine Stufe stellen. Er ist meilenweit davon entfernt, das zu sein, was diese beiden in den letzten 15 Jahren waren."

Ehe Mbappé bei den Königlichen aufschlagen wird, bestreit er mit Frankreich die EM 2024 in Deutschland. Die Equipe trifft dabei in Gruppe D zunächst auf Polen, Österreich und die Niederlande.