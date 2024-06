"Der beste Deal überhaupt": United-Legende hatte Mega-Angebot vom FC Bayern

Keane sprach darüber, wie er United 2005 nach zehn Jahren verließ. Das sei die schwierigste Entscheidung seines Lebens gewesen: "Das war hart. Es gibt da eine Sache, die ich nicht unbedingt bereue, aber die an mir nagt: Ich hätte ins Ausland gehen sollen. Ich hätte mutig genug sein sollen, um in Italien, Deutschland oder Spanien zu spielen." Die Möglichkeiten dazu seien dagewesen, so der 52-Jährige.

Keane führte aus: "Ich hatte immer eine Schwäche für Juventus. Von dort gab es ein Angebot, aber ich erinnere mich, dass es kein berauschendes Angebot war. Ich wollte aber einen fantastischen Deal. Der Klub, der mir den besten Deal überhaupt anbot, war Bayern München."

Keane ließ offen, wann der FCB sich um ihn bemüht hatte. Im vergangenen Oktober hatte er erstmals über das Interesse aus München gesprochen und enthüllt, dass er "kurz vor" einem Wechsel an die Isar gestanden habe. "Ich wünschte, ich hätte es verdammt nochmal gemacht", so der ehemalige Mittelfeldabräumer damals.