Real Madrid lässt Kylian Mbappé nicht zu Olympia: "Müssen die Entscheidung akzeptieren"

Dieses Thema soll bei den Verhandlungen zwischen Mbappé und Real ein Streitpunkt gewesen sein, denn der ehemalige PSG-Star hatte mehrfach betont, dass er gerne in seiner Heimatstadt antreten würde. Für die Madrilenen hätte das jedoch bedeutet, dass Mbappé einen Großteil der Sommervorbereitung bei seinem neuen Team verpasst. Außerdem wollten die Blancos nicht das Risiko eingehen, dass sich ihr Star-Neuzugang verletzt und deshalb dem Team nicht sofort weiterhelfen kann. Am Ende legte Real sein Veto sowohl bei Mbappé als auch bei Camavinga ein.

Frankreichs U23-Nationaltrainer Thierry Henry muss nun bei Olympia ohne zahlreiche Superstars auskommen, die für sein Team hätten auflaufen können. Die Équipe Tricolore muss in der Vorrunde gegen die USA (24. Juli in Marseille), Guinea (27. Juli in Nizza) und Neuseeland (30. Juli in Marseille) antreten.