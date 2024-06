Kylian Mbappé muss sich kritische Bewertung von Ex-PSG-Star gefallen lassen: "Ich bin wirklich wütend auf ihn"

Dass Mbappé in den vergangenen Monaten bei PSG nicht mehr überzeugen konnte, liege "nicht am Trainer, nicht an der Führungsebene, nicht am Präsidenten, nicht an den Fans. Es geht dabei einzig und allein um Respekt."

Rothen, der einst 13 Länderspiele für Frankreich absolvierte, führte aus: "Wenn du dich selbst in der Kategorie der besten Spieler der Welt siehst, dann musst du auch die entsprechende Einstellung an den Tag legen. Du musst für deine Teamkollegen kämpfen, für dein Land, für deinen Verein. Ich denke, er hat uns komplett betrogen. In Sachen Außendarstellung und Kommunikation war das die gesamte Saison über eine Katastrophe. Ich bin wirklich wütend auf ihn."

Mbappés Vertrag bei PSG läuft Ende Juni aus. Bereits vor einigen Wochen hatte der Angreifer verkündet, dass er den französischen Meister diesen Sommer ablösefrei verlassen wird. Vor wenigen Tagen folgte dann die offizielle Bestätigung, dass sich Mbappé wie erwartet Real Madrid anschließt. Bei den Königlichen hat er einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

In der abgelaufenen Saison war Mbappé für PSG insgesamt 48-mal aufgelaufen. Dabei gelangen ihm 44 Tore und zehn Assists.