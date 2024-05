"Eine der großen Figuren unseres Fußballs hat uns verlassen": Lionel Messi trauert um Trainer-Legende

© imago images

Lionel Messis WM-Triumph trug auch Menottis Handschrift

Messis WM-Triumph in Katar trug auch Menottis Handschrift. Denn dieser wusste, was einen guten Trainer ausmacht.

"Das ist wie bei einer Kampftruppe. Wenn man ihnen nicht beibringt, mit Pistole und Gewehr zu schießen, kannst du dir deine Strategie in den Hintern stecken. Wenn man einen Soldaten hat, der beidhändig mit der Pistole schießt, mit einem Gewehr umzugehen weiß, Flugzeuge und Panzer steuert, was willst du mehr? Du hast Messi? Dann kannst du über Strategie sprechen", sagte Menotti.

Sein Credo lautete dabei immer: "Ein Minimum an Ordnung und ein Maximum an spielerischer Freiheit." Menottis Philosophien hörte sich einst auch ein Pep Guardiola nicht nur bei einem gemeinsamen Abendessen in einer Parrilla in Buenos Aires stundenlang an.

Seine Maxime "Gewinnen ist nicht das Einzige" spaltet die Argentinier jedoch bis heute angesichts des ergebnisorientierten Fußballs von Carlos Bilardo, Weltmeister-Coach 1986.