"Diesmal werde ich den Trainer nicht entlassen": Romario schmort auf der Bank - und ist frustriert

"Diesmal werde ich den Trainer nicht entlassen", sagte der 58 Jahre alte Präsident des Klubs America FC nach dem 2:0 (1:0) gegen Petropolis.

Der Weltmeister von 1994 hatte zuletzt angekündigt, noch ein paar Spiele für America FC bestreiten zu wollen. Am Samstag kam es noch nicht dazu.

"Die Fans sind ein bisschen frustriert, ich auch. Aber das Wichtigste ist, dass America drei Punkte geholt hat", sagte er nach dem erfolgreichen Saisonauftakt.

America spielt in der 2. Liga im Bundesland Rio de Janeiro, etwa vergleichbar mit der Oberliga in Deutschland. Seit einigen Monaten führt Romario den Verein als Präsident an.