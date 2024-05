Remis gegen Brügge reicht aus: AC Florenz erreicht Finale der Conference League

Der Fiorentina reichte im Halbfinal-Rückspiel bei Club Brügge ein 1:1 (0:1), das Hinspiel hatte der Tabellenneunte der Serie A mit 3:2 gewonnen.

Der Argentinier Lucas Beltran sicherte Florenz mit einem späten Elfmetertor (85.) den Einzug ins Endspiel, dort trifft das Team von Trainer Vincenzo Italiano am 29. Mai in Athen auf Olympiakos Piräus oder Aston Villa. Die Griechen hatten das Hinspiel 4:2 gewonnen, am Donnerstag (21.00 Uhr) findet das Rückspiel statt.

Eintracht Frankfurt, deutscher Teilnehmer am dritten Vereinswettbewerb der UEFA, war in der ersten K.o.-Runde an Union Saint Gilloise aus Belgien gescheitert. Florenz hatte 1961 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen, auch der letzte nationale Titel liegt schon lange zurück: 2001 gewann die AC den Pokal.