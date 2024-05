"Ein historischer Meilenstein": Red Bull steigt bei englischem Traditionsverein ein

"Das Ziel, Leeds United zurück in die Premier League zu bringen und sich in der besten Fußballliga der Welt zu etablieren, passt sehr gut zu Red Bull. Wir freuen uns auf die Partnerschaft und blicken optimistisch und voller Energie in die Zukunft", sagte Oliver Mintzlaff, früherer Geschäftsführer des Bundesligisten RB Leipzig und heutiger Red Bull CEO Corporate Projects and Investments.

In der vergangenen Woche hatte Leeds mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke den Aufstieg in die Premier League verpasst. Der Traditionsklub verlor das Play-off-Finale gegen den FC Southampton im Wembley-Stadion mit 0:1.