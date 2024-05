Stadtrivale geht leer aus! José Mourinho steht wohl kurz vor Unterschrift bei Fenerbahce

Demnach soll Mourinho bei Fenerbahce einen Zweijahresvertrag bis 2026 unterschreiben. Dem Vernehmen nach wird der türkische Topklub die Verpflichtung von The Special One bereits am Freitag oder Samstag offiziell bekanntgeben.

Laut des renommierten Journalisten Yağız Sabuncuoğlu wird in Mourinhos Vertrag noch eine Option auf ein weiteres Jahr integriert. Zudem soll sich der 61-Jährige mit Fenerbahce-Präsident Ali Koc in London treffen, dort werden sie sich wohl gemeinsam das Champions-League-Finale zwischen Mourinhos Ex-Klub Real Madrid und Borussia Dortmund anschauen.

Mourinho hatte zuletzt die AS Rom trainiert, war dort jedoch Mitte Januar entlassen worden. Seitdem war der Portugiese vereinslos.

Fenerbahce war indes in der laufenden Saison von Ismail Kartal trainiert worden. Von dem 62-Jährigen trennt sich der türkische Vizemeister aber in diesem Sommer.