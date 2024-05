Galatasaray und Fenerbahce Istanbul - Süper Lig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Meisterduell der Türkei im TV und Livestream?

In der Süper Lig geht es am 38. Spieltag noch um alles: Der Tabellenführer Galatasaray und der Tabellenzweite Fenerbahce kämpfen um die Meisterschaft. Ersterer Klub aus Istanbul ist bei Konyaspor zu Gast, letzterer empfängt Istanbulspor. Beide Partien werden um 18 Uhr angepfiffen.

Weil Fenerbahce am vergangenen Wochenende das direkte Duell der beiden Meisterschaftsanwärter 1:0 für sich entscheiden konnte, ist es an der Spitze der türkischen Liga kurz vor Schluss nochmal eng geworden: Nur drei Zähler trennen die beiden Teams nun. Fenerbahce hat also noch eine Chance auf den Titel, ist allerdings auch auf Schützenhilfe angewiesen.

Süper Lig: Der Kampf um die Tabellenspitze

Platz Team Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 Galatasaray SK (M) 37 32 3 2 89:25 64 99 2 Fenerbahce SK (P) 37 30 6 1 93:31 62 96

Das zu den Voraussetzungen, aber könnt Ihr auch im TV und Livestream einschalten? SPOX verrät es!