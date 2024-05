Cristiano Ronaldos Al-Nassr distanziert: Al-Hilal gewinnt Meistertitel in Saudi-Arabien

Drei Spieltage vor Schluss sicherte sich Al-Hilal durch einen 4:1-Sieg gegen Al-Hazm, bei dem Aleksandar Mitrovic einen Doppelpack erzielte, den Titel vor Cristiano Ronaldos Team Al-Nassr. Nach dem Spiel feierte Neymar mit seiner kleinen Tochter auf dem Spielfeld und anschließend in der Umkleidekabine mit den Spielern.

Neymar hat den größten Teil der Saison verpasst, nachdem er sich im Oktober letzten Jahres mit Brasilien gegen Uruguay eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte. Er steht kurz vor seiner Rückkehr, wird aber weder in den verbleibenden Spielen von Al-Hilal noch bei der Copa América in diesem Sommer eine Rolle spielen. Der 32-jährige Superstar kam in der saudischen Liga nur dreimal zum Einsatz.

Al-Hilal ist in dieser Saison in der saudischen Profiliga mit 29 Siegen aus 31 Spielen noch ungeschlagen. Das 1:1-Unentschieden gegen Damac im September war das letzte Mal, dass die Mannschaft von Jorge Jesus Punkte liegen ließ.